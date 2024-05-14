Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ хочет избавиться от звездного хавбека. Уже есть претенденты
Англия
14 мая 2024, 20:15 |
1162
0

МЮ хочет избавиться от звездного хавбека. Уже есть претенденты

Каземиро близок к переезду в Саудовскую Аравию

14 мая 2024, 20:15 |
1162
0
МЮ хочет избавиться от звездного хавбека. Уже есть претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы Саудовской Аравии готовы подписать звездного центрального хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

После того, как для клубов будет утвержден трансферный бюджет, последуют предложения для МЮ и бразильца. Контракт игрока истекает в 2026 году, поэтому переход дешевым не будет.

Английский клуб готов избавиться от полузащитника, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.

В нынешнем сезоне 32-летний Каземиро забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана
Интеру был предложен форвард Барселоны
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каземиро Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Футбол | 14 мая 2024, 19:12 8
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»

Команда может оформить второй титул за несколько дней

Суперзвезда и преемник Анчелотти. Реал в 2025 году готовит громкое усиление
Футбол | 14 мая 2024, 20:37 0
Суперзвезда и преемник Анчелотти. Реал в 2025 году готовит громкое усиление
Суперзвезда и преемник Анчелотти. Реал в 2025 году готовит громкое усиление

Алонсо и Вирц вместе могут перейти в европейский гранд

Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 10:12
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 07:27
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Футбол | 14.05.2024, 07:59
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 2
Футбол
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
14.05.2024, 07:12 10
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
14.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
13.05.2024, 18:29 1
Бокс
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
12.05.2024, 16:22 19
Футбол
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
13.05.2024, 00:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем