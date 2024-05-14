МЮ хочет избавиться от звездного хавбека. Уже есть претенденты

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы Саудовской Аравии готовы подписать звездного центрального хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

После того, как для клубов будет утвержден трансферный бюджет, последуют предложения для МЮ и бразильца. Контракт игрока истекает в 2026 году, поэтому переход дешевым не будет.

Английский клуб готов избавиться от полузащитника, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.

В нынешнем сезоне 32-летний Каземиро забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.