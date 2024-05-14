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  4. Допуск к Лиге чемпионов. Жирона и Ман Сити ведут переговоры с УЕФА
Испания
14 мая 2024, 20:45 |
1760
1

Допуск к Лиге чемпионов. Жирона и Ман Сити ведут переговоры с УЕФА

Испанский клуб должен до 3 июня разорвать отношения с Манчестер Сити

14 мая 2024, 20:45 |
1760
1
Допуск к Лиге чемпионов. Жирона и Ман Сити ведут переговоры с УЕФА
AS

По информации испанских СМИ, у «Жироны» есть время до 3 июня, чтобы презентовать УЕФА план «разрыва отношений» с «Манчестер Сити».

Известно, что клубами владеет City Football Group, а УЕФА запрещает в одном турнире участвовать командам с одним владельцем, поэтому обе стороны ведут переговоры.

УЕФА имеет несколько вариантов решения проблемы, однако уже сейчас клубы не имеют права продавать или отдавать друг другу игроков в аренду.

Кроме того, «Жирона» обязана провести изменения в совете директоров, убрав оттуда людей, связанных с «Манчестер Сити».

Если УЕФА останется недоволен реорганизацией, то один из двух клубов на выбор владельца отправится в Лигу Европы, однако эксперты считают, что клубам удастся решить вопрос.

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Жирона Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 1
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uausa
Ред Бул Зальцбург і Ред Бул Лейпциг, в яких один власник, свого часу теж грали в ЛЧ , та ще й в одній групі. Чомусь "принципове і непідкупне" УЄФА не мало тоді претензій.  
Думаю, що після "розмови" з ними власників Citigroup,  всі претензії будуть задоволені.
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