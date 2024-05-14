Допуск к Лиге чемпионов. Жирона и Ман Сити ведут переговоры с УЕФА
Испанский клуб должен до 3 июня разорвать отношения с Манчестер Сити
По информации испанских СМИ, у «Жироны» есть время до 3 июня, чтобы презентовать УЕФА план «разрыва отношений» с «Манчестер Сити».
Известно, что клубами владеет City Football Group, а УЕФА запрещает в одном турнире участвовать командам с одним владельцем, поэтому обе стороны ведут переговоры.
УЕФА имеет несколько вариантов решения проблемы, однако уже сейчас клубы не имеют права продавать или отдавать друг другу игроков в аренду.
Кроме того, «Жирона» обязана провести изменения в совете директоров, убрав оттуда людей, связанных с «Манчестер Сити».
Если УЕФА останется недоволен реорганизацией, то один из двух клубов на выбор владельца отправится в Лигу Европы, однако эксперты считают, что клубам удастся решить вопрос.
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