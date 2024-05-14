Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил предстоящий матч за Кубок Украины. 15 мая команда сыграет против «Ворсклы», имея шанс выиграть второй трофей сезона после завоевания чемпионства УПЛ.

– Дмитрий, какие ощущения перед финалом?

– Это финал, можно сказать, финальная игра нашего сезона, поэтому ребята понимают, что это ответственный матч и нужно выложиться на максимум и добиться своего результата.

– Несколько дней назад «Шахтер» завоевал чемпионство, и понятна ваша радость. Насколько сложно мотивировать себя на следующий важный матч, чтобы получить еще один национальный трофей?

– Кубок каждый хочет поднять снова и порадоваться еще раз, поэтому мы настраивались сразу на другую важную игру. Эмоционально мы очень хорошо готовы.

– Вы очень тепло приветствовали бывших партнеров из «Ворсклы». Насколько для вас принципиален матч против предыдущего клуба?

– Я говорил еще раньше, что действительно за пределами футбольного поля есть теплые отношения со всеми – и с игроками, и с персоналом. Но когда мы выходим на поле, то у нас свои задачи. Мы две разные команды, каждая хочет поднять кубок, поэтому я над всем этим не задумываюсь.