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  4. Марченко прервал серию из пяти поражений подряд
ATP
14 мая 2024, 18:09 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
157
0

Марченко прервал серию из пяти поражений подряд

Илья обыграл японца на турнире в Тайване

14 мая 2024, 18:09 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
157
0
Марченко прервал серию из пяти поражений подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился во второй раунд хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В стартовом поединке соперником украинца был японский теннисист Хироки Мория (№329 ATP). Марченко выиграл в двух партиях.

Тайбэй. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:3, 7:6(4)

Отметим, что Марченко прервал серию из пяти поражений подряд.

В следующем раунде украинец сразится против Макса Перселла (№84 ATP) или Реми Бертолы (№343 ATP).

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Илья Марченко ATP Тайбэй
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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