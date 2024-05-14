Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился во второй раунд хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В стартовом поединке соперником украинца был японский теннисист Хироки Мория (№329 ATP). Марченко выиграл в двух партиях.



Тайбэй. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:3, 7:6(4)

Отметим, что Марченко прервал серию из пяти поражений подряд.

В следующем раунде украинец сразится против Макса Перселла (№84 ATP) или Реми Бертолы (№343 ATP).