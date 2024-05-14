ATP14 мая 2024, 18:09 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
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Марченко прервал серию из пяти поражений подряд
Илья обыграл японца на турнире в Тайване
14 мая 2024, 18:09 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
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Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился во второй раунд хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).
В стартовом поединке соперником украинца был японский теннисист Хироки Мория (№329 ATP). Марченко выиграл в двух партиях.
Тайбэй. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:3, 7:6(4)
Отметим, что Марченко прервал серию из пяти поражений подряд.
В следующем раунде украинец сразится против Макса Перселла (№84 ATP) или Реми Бертолы (№343 ATP).
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