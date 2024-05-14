Украина. Премьер лига14 мая 2024, 17:43 | Обновлено 14 мая 2024, 17:49
164
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 28-го тура УПЛ
Поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 11 по 13 мая
14 мая 2024, 17:43 | Обновлено 14 мая 2024, 17:49
164
0
Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 28-го тура.
Поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 11 по 13 мая.
Претенденты на лучшего игрока 28-го тура УПЛ
- Георгий Судаков (Шахтер)
- Богдан Бойчук (Черноморец)
- Мухаррем Яшари (ЛНЗ)
- Артур Ременяк (Минай)
Претенденты на лучшего тренера 28-го тура УПЛ
- Марино Пушич (Шахтер)
- Руслан Ротань (Александрия)
- Сергей Шищенко (Полесье)
- Желько Любенович (Минай)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 15 мая 12:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2024, 07:12 9
Килиан заявил об уходе из «ПСЖ»
Футбол | 14 мая 2024, 11:24 10
Алексей Гуцуляк может перебраться в столицу
Футбол | 14.05.2024, 17:22
Футбол | 14.05.2024, 07:59
Футбол | 14.05.2024, 10:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2024, 01:50 49
12.05.2024, 16:22 19
14.05.2024, 07:37 1
13.05.2024, 00:15 9
14.05.2024, 07:27
13.05.2024, 18:29 1
13.05.2024, 20:52 24
13.05.2024, 06:22 3