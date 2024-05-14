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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 17:43 | Обновлено 14 мая 2024, 17:49
164
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 28-го тура УПЛ

Поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 11 по 13 мая

14 мая 2024, 17:43 | Обновлено 14 мая 2024, 17:49
164
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 28-го тура УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 28-го тура.

Поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 11 по 13 мая.

Претенденты на лучшего игрока 28-го тура УПЛ

  • Георгий Судаков (Шахтер)
  • Богдан Бойчук (Черноморец)
  • Мухаррем Яшари (ЛНЗ)
  • Артур Ременяк (Минай)

Претенденты на лучшего тренера 28-го тура УПЛ

  • Марино Пушич (Шахтер)
  • Руслан Ротань (Александрия)
  • Сергей Шищенко (Полесье)
  • Желько Любенович (Минай)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 15 мая 12:00.

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Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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