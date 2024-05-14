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  4. Именитого тренера уволят из Аль-Иттихада. Его хочет пригласить Милан
Саудовская Аравия
14 мая 2024, 17:42 |
652
0

Именитого тренера уволят из Аль-Иттихада. Его хочет пригласить Милан

Контракт с Марсело Гальярдо будет расторгнут

14 мая 2024, 17:42 |
652
0
Именитого тренера уволят из Аль-Иттихада. Его хочет пригласить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» принял решение уволить главного тренера команды Марсело Гальярдо из-за неудачных результатов в нынешнем сезоне. Он работает с командой с ноября 2023 года.

По информации итальянского инсайдера, ситуацией хочет воспользоваться «Милан», который сейчас ищет главного тренера на следующий сезон. «Россонери» уже связывались с Гальярдо.

48-летний аргентинский специалист известен прежде всего по работе с «Ривер Плейт» с 2014 по 2022 годы. Он дважды (в 2015 и 2018 годах) приводил команду к победе в Копа Либертадорес – самом престижном клубном турнире Южной Америки.

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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