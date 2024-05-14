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Чемпионат Европы
14 мая 2024, 17:48 | Обновлено 14 мая 2024, 17:55
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Первая сборная опубликовала заявку игроков на Евро-2024

Венгрия уже объявила список из 26 игроков

14 мая 2024, 17:48 | Обновлено 14 мая 2024, 17:55
1350
0
Первая сборная опубликовала заявку игроков на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Венгрии стала первой командой, которая опубликовала заявку из 26 игроков на чемпионат Европы. Венгры в группе сыграют с Германией, Швейцарией и Шотландией.

Вратари: Гулачи (РБ Лейпциг), Дибус (Ференцварош), Шаппанос (Пакш).

Защитники: Орбан (РБ Лейпциг), Салаи (Фрайбург), Балог (Парма), Ботка (Ференцварош), Дардаи (Герта), Фиола (Академия Пушкаша), Ланг (Омония).

Хавбеки: Болла (Серветт), Ката (МТК), Керкез (Борнмут), Кляйнхайслер (Хайдук), А.Надь (Специя), Ж. Надь (Академия Пушкаша), Него (Гавр), Шефер (Унион), Стайлз (Сандерленд), Собослаи (Ливерпуль).

Форварды: Адам (Ульсан), Чобот (Уйпешт), Газдаг (Филадельфия), Хорват (Кечкемет), Саллаи (Фрайбург), Варга (Ференцварош).

Лидерами команды являются вратарь Гулачи и защитник Орбан из Лейпцига, хавбек Ливерпуля Собослаи, форвард Фрайбурга Саллаи и другие.

Венгрия без поражений прошла группу отбора Евро-2024.

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сборная Венгрии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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