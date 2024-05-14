Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «Мы могли претендовать и на все 3 очка»

Нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвалевич прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.

«Этот матч был очень тяжелым. Нам удалось добыть ничью. Хотя, я считаю, что мы могли претендовать и на все три очка, поскольку у нас были шансы. Но это лишь условности. Реальность – это наша ничья.

Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они поддерживают команду, где бы мы ни играли. Иногда, их на трибунах даже больше, чем болельщиков соперников в наших выездных матчах. Могу лишь пообещать им, что в следующих двух играх мы сделаем все, чтобы победить и осчастливить их».