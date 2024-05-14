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  4. Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «Мы могли претендовать и на все 3 очка»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 15:51 |
194
0

Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «Мы могли претендовать и на все 3 очка»

Нападающий «Верес» прокомментировал ничью с «Зарей»

14 мая 2024, 15:51 |
194
0
Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «Мы могли претендовать и на все 3 очка»
НК Верес. Марко Мрвальевич

Нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвалевич прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.

«Этот матч был очень тяжелым. Нам удалось добыть ничью. Хотя, я считаю, что мы могли претендовать и на все три очка, поскольку у нас были шансы. Но это лишь условности. Реальность – это наша ничья.

Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они поддерживают команду, где бы мы ни играли. Иногда, их на трибунах даже больше, чем болельщиков соперников в наших выездных матчах. Могу лишь пообещать им, что в следующих двух играх мы сделаем все, чтобы победить и осчастливить их».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Марко Мрвальевич
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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