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  4. Валерий КУЧЕРОВ: «Заработали одно очко – это все в копилку»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 15:40 |
149
0

Валерий КУЧЕРОВ: «Заработали одно очко – это все в копилку»

Защитник «Вереса» прокомментировал ничью с «Зарей»

14 мая 2024, 15:40 |
149
0
Валерий КУЧЕРОВ: «Заработали одно очко – это все в копилку»
НК Верес

Защитник ровенского «Вереса» Валерий Кучеров прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.

– Как тебе игра с «Зарей»?

– «Заря» – сложный соперник. Они готовились к нам серьезно. Мы сыграли вничью и заработали одно очко – это все в копилку. В целом мы неплохо сыграли сегодня. Думаю, что ничейный счет в этом поединке является закономерным.

– Уже на 10-й минуте вы пропустили гол от Яцика. Не было мыслей, что «Верес» может расклеиться?

– Нет. Мы с партнерами заранее договариваемся, что при любом результате мы будем играть до последней минуты. Свой характер мы и продемонстрировали в этой встрече.

– Второй тайм вам особенно удался?

– Да и первый тайм мы в целом нормально провели. Единственное, что пропустили гол в дебюте матча. Мы пытались атаковать все время, хотя последнего, точного паса, в третьей зоне нам не хватало. В целом «Заря» давала нам играть.

– Ваш главный тренер Олег Шандрук был очень эмоциональным во время игры – он постоянно подсказывал футболистам своей команды. Так всегда происходит?

– Он всегда эмоциональный. Наш наставник видел, что мы шли в атаку большими силами, и ему очень не хотелось проигрывать. Каждое очко может быть золотым на финише сезона.

– Вы считаете, что этот балл поможет вам на финише сезона?

– Мы уверены в этом. Каждое набранное очко важно, курочка по зернышку, как говорится. Хотя, конечно же, мы хотели бы выиграть у «Зари».

– Кто был лучшим игроком «Вереса» в матче против «Зари»?

– Не буду выделять никого отдельно. Мы все сильны командным духом.

– Валерий, в 30-м туре вы снова будете играть на этом стадионе, с «Металлистом 1925». Как атмосфера на стадионе «Левый берег», где было много фанатов «Вереса»?

– Стадион и футбольное поле – супер. В Киев приехало много наших болельщиков, поддержать нас. За это им спасибо, они нас всегда поддерживают. Думаю, что у «Вереса» одни из самых преданных поклонников в Украине. В Ровно – у нас вообще фантастическая поддержка.

– 15 мая в Ровно пройдет финальный матч Кубка Украины. Ты пойдешь на стадион в среду?

– Да, планирую пойти на игру со своей семьей. Хочу поддержать своего друга – Руслана Степанюка в матче с «Шахтером».

– У «Ворсклы» есть шанс выиграть заветный трофей?

– Шансы всегда есть. Это финал, он состоит из одного поединка. Уверен – «Ворскла» будет кусаться.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Валерий Кучеров
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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