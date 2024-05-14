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  4. Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2024, 14:33 |
49
0

Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме

14 мая 2024, 14:33 |
49
0
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

14 мая третья ракетка мира Коко Гофф продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/4 финала американка сыграет с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Циципас – Де Минаур. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Мэдисон Киз (№16 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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