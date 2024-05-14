Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме
14 мая третья ракетка мира Коко Гофф продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче 1/4 финала американка сыграет с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Циципас – Де Минаур. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Мэдисон Киз (№16 WTA).
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