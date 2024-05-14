Чемпионат мира14 мая 2024, 14:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Лидса возглавил сборную Канады
Джесси Марш будет готовить команду к ЧМ-2026
14 мая 2024, 14:31 |
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Федерация футбола Канады официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Джесси Марша. Контракт с 50-летним американским специалистом рассчитан до лета 2026 года.
Таким образом, именно Марш будет возглавлять сборную Канады на домашнем чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
Предыдущим местом работы Марша был «Лидс», откуда его уволили в феврале 2023 года. Также американец работал с «Монреаль Импакт», «Нью-Йорк Ред Буллз», «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг».
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