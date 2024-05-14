Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 14:03 |
2160
4

Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра

Коммерческий директор «Днепра-1» считает, что олигарха неправильно поняли

14 мая 2024, 14:03 |
2160
4
Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра
ФК Днепр. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал скандальные слова Игоря Коломойского об игроках «Днепра» после проигранного финала Лиги Европы 2014/15 («Вас в этом финале не должно было быть» – прим.).

– Это было не так, потому что лично был очевидцем, стоял рядом, все слышал. Имелось в виду, что вы не должны были бы играть, если бы не судейская ошибка в матче «Интера» и «Карабаха». Он не имел в виду мастерство игроков, или какие-то другие личные показатели, а именно, что мы попали сюда благодаря случаю. Мы сто раз потом пересматривали тот матч и там действительно не было никакого нарушения, чистый гол был. Он это имел в виду, а из этого раздули абсолютную некрасивую историю. Денисов это потом еще где-то повторил, из-за чего я с ним недавно вступил в словесную перепалку из-за неверной интерпретации контекста. Может тогда Маркевичу показалось, что как-то его труд недооценили, но это так не было на самом деле. Абсолютно нелепая интерпретация со стороны журналистов и некоторых присутствующих.

– То есть Вы согласны с этой фразой?

– Да, она действительно была, но он имел в виду, что вы действительно достигли большого успеха, достигли такого результата, но не стоит забывать, благодаря чему вы вообще попали сюда изначально, что вам улыбнулась удача при выходе из группы. Я потом у него еще переспрашивал, чтобы убедиться на всякий случай, что я действительно правильно понял смысл.

– Маркевича и футболистов это тогда обидело?

– Это неправильно, неправильная трактовка из-за какой-то злобы. Конечно, что мы тогда расстроились все, был такой шанс, счет 2-2, гол в раздевалку. Нам тогда казалось, что мы их дожмем во втором тайме, но все знают чем это закончилось.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как «Днепр» праздновал выход в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

По теме:
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
Минай просил заменить судью матча против Ворсклы
Александр ЯЦЫК: «Опечалились, что не выиграли у Вереса»
Вячеслав Фридман Игорь Коломойский Лига Европы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр Днепр-1 Мирон Маркевич Александр Денисов
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
Бокс | 13 мая 2024, 18:29 1
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика

Тайсон не впечатлен раной на голове отца

Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Футбол | 14 мая 2024, 07:59 2
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика

Артем с 20 голами сохранил первую строчку, но Александер Серлот приблизился вплотную

Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Футбол | 14.05.2024, 13:34
Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Футбол | 14.05.2024, 11:24
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 14.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Vismutenko
Всё так и было.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Уже даже не скрывают, что -1 команда Коломойского
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Власне, порожний вихлоп. Що там Денісов із Маркевичем я не в курсах, але всі адеквати слова Коломойського саме так і сприйняли. І непроплачені рижим медії їх так і тлумачили. Із групи мало виходити Баку, а Дніпро чекати наступного року. Але судді вирішили підіграти Інтеру чим самі ж підклали йому свиню, бо навесні Інтер вилетів як раз від Дніпра.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 24
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
12.05.2024, 16:22 19
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
12.05.2024, 16:59 3
Бокс
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
13.05.2024, 07:55 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.05.2024, 07:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем