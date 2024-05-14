Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал скандальные слова Игоря Коломойского об игроках «Днепра» после проигранного финала Лиги Европы 2014/15 («Вас в этом финале не должно было быть» – прим.).

– Это было не так, потому что лично был очевидцем, стоял рядом, все слышал. Имелось в виду, что вы не должны были бы играть, если бы не судейская ошибка в матче «Интера» и «Карабаха». Он не имел в виду мастерство игроков, или какие-то другие личные показатели, а именно, что мы попали сюда благодаря случаю. Мы сто раз потом пересматривали тот матч и там действительно не было никакого нарушения, чистый гол был. Он это имел в виду, а из этого раздули абсолютную некрасивую историю. Денисов это потом еще где-то повторил, из-за чего я с ним недавно вступил в словесную перепалку из-за неверной интерпретации контекста. Может тогда Маркевичу показалось, что как-то его труд недооценили, но это так не было на самом деле. Абсолютно нелепая интерпретация со стороны журналистов и некоторых присутствующих.

– То есть Вы согласны с этой фразой?

– Да, она действительно была, но он имел в виду, что вы действительно достигли большого успеха, достигли такого результата, но не стоит забывать, благодаря чему вы вообще попали сюда изначально, что вам улыбнулась удача при выходе из группы. Я потом у него еще переспрашивал, чтобы убедиться на всякий случай, что я действительно правильно понял смысл.

– Маркевича и футболистов это тогда обидело?

– Это неправильно, неправильная трактовка из-за какой-то злобы. Конечно, что мы тогда расстроились все, был такой шанс, счет 2-2, гол в раздевалку. Нам тогда казалось, что мы их дожмем во втором тайме, но все знают чем это закончилось.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как «Днепр» праздновал выход в финал Лиги Европы сезона 2014/15.