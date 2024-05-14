Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

За два тура до финиша становятся известны имена всех призеров. «Шахтер» 15-й раз завоевывает золото, «Динамо» 13-й – серебро, а «Кривбасс» 3-й – бронзу.

Горняки одерживают 15-ю победу подряд (мячи 37-8), а на своем поле – 9-ю (мячи 23-6).

Дончане празднуют 20-ю викторию под руководством Марино Пушича (ЧУ – 16, КУ – 2, ЕК – 2).

Оранжево-черные продлевают общую беспроигрышную серию до 16 игр (+15=1), домашнюю – до 10 (+9=1), а голевую – до 12.

200-й матч за «Шахтер» проводит Николай Матвиенко (ЧУ – 134, КУ – 11, СК – 2, ЕК –53), 100-й – Валерий Бондарь (ЧУ – 75, КУ – 2, СК – 1, ЕК – 22).

20-й мяч в рядах горняков забивает Георгий Судаков (ЧУ – 16, КУ – 2, ЕК – 2).

ФК Шахтер. Георгий Судаков (справа)

Эгиналду становится самым молодым игроком, заработавшим красную карточку в поединках «Шахтера» и «Динамо» в чемпионатах Украины – 19 лет 276 дней. Прежний рекорд, принадлежавший Дмитрию Чигринскому бразилец перекрывает на 88 дней.

«Динамо» прерывает 6-матчевую общую и 5-матчевую гостевую победные серии, а также 17-матчевые беспроигрышную (+15=2) и голевую. Последний раз киевляне терпели поражение и не забивали 3 ноября 2023 года – 0:1 дома с… «Шахтером».

Завершается и рекордная для украинских чемпионатов голевая серия динамовцев на чужих полях, которая составила 37 игр. Последний раз бело-синим не удалось пробить защиту хозяев 5 мая 2021 года – 0:0 с «Мариуполем».

«Динамо» пропускает 60-й мяч с пенальти.

«Александрия» празднует 10-ю викторию в УПЛ под руководством Руслана Ротаня.

10-й раз стоит на «ноль» в этом сезоне Никита Шевченко.

«Днепр-1» проводит 10-й безголевой матч на чужих полях.

«Минай» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Ворсклы».

Закарпатцы обновляют два клубных достижения, забивая 9 игр кряду, а в гостях – 4.

«Ворскла» устанавливает два антирекорда УПЛ, потерпев 314-е поражение в чемпионатах Украины, в том числе 114-е – на своем поле.

Полтавчане зарабатывают 5-ю «баранку» кряду (мячи 4-10), а дома – 4-ю (мячи 3-11).

Бело-зеленые терпят 40-е безвольное поражение, в том числе «рекордное» 20-е в родных стенах.

Евгений Павлюк, второй раз поразивший свои ворота, становится автором 15-го автогола «Ворсклы» в УПЛ,

«Оболонь», которая 10-й раз сыграла на «ноль» в элитном дивизионе, продлевает свою сухую серию до 295 минут.

«Рух», сделавший 3-ю ничью подряд на чужих полях, подписывает 40-ю мировую в чемпионатах Украины

Завершаются две рекордные голевые серии желто-черных: общая – из 11 матчей и гостевая – из 7. Последний раз львовяне не забивали 4 декабря 2023 года – 0:0 на выезде с «Зарей».

45-ю крупную победу в чемпионатах Украины одерживает «Черноморец», 10-ю – команды Романа Григорчука.

Одесситы, отпраздновавшие 10-ю викторию в этом сезоне, прерывают свою 5-матчевую проигрышную серию.

Завершается и серия «моряков» с пропущенными голами, которая составили 11 матчей. Последний раз сине-черные оставались «сухими» 10 декабря 2023 года – 1:0 дома с «Колосом»,

«Черноморец» обходится без ничьих 11 матчей подряд (+3-8), а в родных стенах – 10 (+4-6).

«Металлист 1925» обновляет три личных антирекорда, продлив свою серию без побед на чужих полях до 13 игр (=2-11), и пропуская в общем 21 игру кряду, а в гостях - 13.

Мяч, забитый Александром Васильевым, становится 50-м, пропущенным харьковчанами в сезоне-2023/24.

«Колос» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-9).

Ковалевцы устанавливают личный антирекорд, обходясь без побед в родных стенах 7 матчей кряду (=3-4).

Валерий Бондаренко на 296-й минуте прерывает безголевую серию своей команды.

«Заря» подписывает 150-ю мировую в УПЛ, в том числе 10-ю – под руководством Юрия Коваля, а «Верес» – 60-ю.

Ровенчане завершают две 3-матчевые гостевые проигрышные серии – в чемпионате и в поединках с луганчанами.

Прерывают красно-черные и безголевую серию в гостевых баталиях с черно-бело-красными – на 358-й минуте.

«Полесье» 10-й раз играет на «ноль» в элитном дивизионе.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Назар Волошин («Динамо»), Евгений Морозко («Верес»), Андрей Понедельник («Кривбасс») и Владислав Шаповал («Черноморец»), 1-й – Владислав Крамарь («Полесье»).

ФК Динамо. Назар Волошин (справа)

5-й мяч в УПЛ забивает Вадим Витенчук, 1-й – Антон Глущенко (в 7-й игре) и Денис Шостак (в 29-й).

Во 2-м клубе элиты открывает голевой счет Валерий Бондаренко («Колос»).

3-й пенальти из 3-х реализовывают Вадим Витенчук и Георгий Судаков.

4-ю пенальтийскую дуэль из 6 выигрывает Александр Кемкин, в том числе 3-ю кряду.

35-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Дмитрий Ризнык, 5-й – Данила Варакута.

1-ю красную карточку в УПЛ получают Эгиналду (в 14-й игре) и Никита Безуглый (в 48-й).

70-й «горчичник» в сезоне-2023/24 зарабатывают для своих команд Яссин Фортюне («Полесье») и Артем Челядин («Ворскла»), 60-й – Денис Теслюк («Рух»).

10-й раз назначает пенальти Алексей Деревинский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ