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  4. Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2024, 15:15 | Обновлено 14 мая 2024, 15:18
288
0

Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Парме

14 мая 2024, 15:15 | Обновлено 14 мая 2024, 15:18
288
0
Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

14 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).

В матче первого раунда основы украинка сыграет против Марины Стакушич из Канады (№201 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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