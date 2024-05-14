Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Парме
14 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).
В матче первого раунда основы украинка сыграет против Марины Стакушич из Канады (№201 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).
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