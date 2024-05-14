Бывшая Вербича рассказала об истории его фото с трансгендером
Альвина Царенко таким образом сделала словенцу предупреждение
Альвина Царенко, экс-девушка словенского футболиста Беньямина Вербича, рассказала историю скандального фото бывшего игрока киевского «Динамо» с трансгендером.
– Март 2023 года. Вы опубликовали компрометирующее фото, на котором Вербич был запечатлен рядом с полуобнаженной девушкой-трансгендером. Откуда оно у Вас взялось?
– Фото с трансом было взято с телефона Вербича. Оно было более-менее нормальное, которое допускала цензура соцсети.
– Вербич отмечал, что опубликованный материал очень старый. Почему Вы решили рассказать об этом именно в тот период?
– Это было для него предупреждением в такой форме. У меня есть много его видео и фото, которые я не публиковала, потому что это бы уничтожило сразу его карьеру. Такое поведение недопустимо для футболистов.
– Тогда футболист ответил, что Вашей целью было влияние на греческие судебные органы, поскольку он пытается получить опеку над своим сыном. Действительно ли Вербич хотел отобрать ребенка?
– Никакой полной опеки над сыном он не хотел получить. Совместный ребенок – это инструмент, с помощью которого можно терроризировать в судах. Под соусом «я хочу опеку» были написаны все эти иски с неправдой в мою сторону.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В результате схватки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок