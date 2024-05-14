Бывшая Вербича рассказала об истории его фото с трансгендером

Альвина Царенко, экс-девушка словенского футболиста Беньямина Вербича, рассказала историю скандального фото бывшего игрока киевского «Динамо» с трансгендером.

– Март 2023 года. Вы опубликовали компрометирующее фото, на котором Вербич был запечатлен рядом с полуобнаженной девушкой-трансгендером. Откуда оно у Вас взялось?

– Фото с трансом было взято с телефона Вербича. Оно было более-менее нормальное, которое допускала цензура соцсети.

– Вербич отмечал, что опубликованный материал очень старый. Почему Вы решили рассказать об этом именно в тот период?

– Это было для него предупреждением в такой форме. У меня есть много его видео и фото, которые я не публиковала, потому что это бы уничтожило сразу его карьеру. Такое поведение недопустимо для футболистов.

– Тогда футболист ответил, что Вашей целью было влияние на греческие судебные органы, поскольку он пытается получить опеку над своим сыном. Действительно ли Вербич хотел отобрать ребенка?

– Никакой полной опеки над сыном он не хотел получить. Совместный ребенок – это инструмент, с помощью которого можно терроризировать в судах. Под соусом «я хочу опеку» были написаны все эти иски с неправдой в мою сторону.