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  4. Роман ВАНТУХ: «Считаю, что Бражко сильнее Степаненко»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 12:42 |
463
0

Роман ВАНТУХ: «Считаю, что Бражко сильнее Степаненко»

Защитник «Зари» прокомментировал ничью с «Вересом»

14 мая 2024, 12:42 |
463
0
Роман ВАНТУХ: «Считаю, что Бражко сильнее Степаненко»
dynamo.kiev.ua. Роман Вантух

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.

– В «Заре» недовольны итоговым результатом в игре с «Вересом»?

– Конечно, конечно. Мы имели достаточно моментов, чтобы выиграть в этой встрече. Плюс я срезал мяч в собственные ворота. К сожалению, в том эпизоде я плохо сыграл.

– Это твой первый автогол в карьере?

– Да.

– Видел эмоции капитана «Зари» Богдана Бутко после финального свистка, и он говорил: «Как мы могли не выиграть»...

– Эти эмоции понятны. Мы имели много шансов, чтобы забить второй гол и закрывать эту встречу. Обидно, очень. Мы всегда играем на победу. Во втором тайме только Герреро мог забивать дважды, Денис Антюх имел шанс. Последнего паса нам не хватало.

– Игра первого круга завершилась вничью 2:2. Что-то вы не можете обыграть «Верес»?

– В игре первого круга я не играл, но помню ту встречу, тогда игроки «Вереса» забили второй мяч на последней секунде игры. «Верес» – хорошая команда, с повышенной мотивацией ребята вышли на футбольное поле. Наш соперник любит атаковать, угрожать воротам. Если не брать двух наших грандов, то остальные соперники примерно равны.

– Второй тайм прошел при взаимных атаках.

– Обе команды хотели выиграть. Мы были ближе к победе.

– Отсутствие Арсения Батагова сказалось на игре «Зари» при обороне?

– 100% сказалось – Арсений наш ключевой игрок в защите. Он начинает большинство наших атак, добавляет нам уверенности при контроле мяча. Его повреждение не очень серьезное, думаю, что он скоро вернется в строй.

– В игре с «Вересом» отличился Александр Яцык. Он прибавляет?

– У него всегда много моментов. Я часто разговариваю с Сашей, он хотел забить, а сразу после забитого мяча поздравил его. Яцик – молодец.

– Ты играл в прошлом году с Володей Бражко в составе «Зари». Сейчас Бражко играет в «Динамо». Яцык также принадлежит киевскому «Динамо». Часто аналитики сравнивают Бражко и Яцика. Что ты скажешь об этом сравнении?

– Я слышал об этом. Их нельзя сравнивать, это разноплановые футболисты. Бражко – футболист опорной зоны. Он разрушитель, Вова с мячом хорошо работает, он угрожает воротам соперника, умело играет во время обороны. Считаю, что Бражко сильнее Степаненко, например. А Яцык любит взять мяч, протащить его к чужой штрафной площади, вырываться в зоны. По игре Саша похож, профайлом, на Шапаренко.

– Какие задачи вы ставите перед собой на два последних матча этого сезона?

– Мы нацелились на 7-е место. Пока что мы отстаем на три очка от черкасского клуба ЛНЗ. Мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице. Все видят, что первый круг наша команда провалила. «Заря» – это бренд в украинском футболе. Мы всегда считались клубом номер 3. Не можем мы опускаться так низко.

– Кого из аутсайдеров ты можешь отметить со знаком плюс?

– Нам очень много проблем доставила «Оболонь». «Пивовары» мне очень понравились, они заставили «Зарю» подстроиться под их футбол, который они любят.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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