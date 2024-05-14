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  4. Владимир МАХАНЬКОВ: «Кривой Рог заслуживает эту команду»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 12:11 |
71
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «Кривой Рог заслуживает эту команду»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Полесья»

14 мая 2024, 12:11 |
71
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «Кривой Рог заслуживает эту команду»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (0:1) в матче 28-го тура УПЛ.

– Владимир, после этого тура «Кривбасс» получил бронзовые награды. Это историческое достижение для нашего Клуба. Какие эмоции по этому поводу?

– Смешанные эмоции, ведь обидно уступили. Игра растянулась на два дня. Конечно, хотелось бы победить, порадовать болельщиков. Да, действительно, в целом мы довольны, ведь поставленная задача выполнена – заняли третье место в тяжелом сезоне УПЛ. Спасибо всем, кто поддерживает «Кривбасс», кто работает в клубной структуре. Это серьезное достижение для нашего Клуба. Мы не останавливаемся и будем продолжать работать.

– Моменты, чтобы забить у «Кривбасса» были. Чего не хватило для их реализации?

– Трудно сказать. Соперник также имеет квалифицированных игроков, поэтому нам было непросто. Вероятно, это первый такой матч в УПЛ, когда было настолько много тревог, пауз. Обе команды много времени потратили на разминки. Но мы боролись до конца. Это футбол. В ближайших двух матчах мы настроены показать, что заслуживаем этого высокого места, на котором финишировали.

– Расскажи, во время таких длинных тревог, как сегодня, чем вы обычно заняты в раздевалке?

– Есть время, чтобы обсудить игровые моменты, тренеры вносят коррективы. Читаем новости, в это время все очень переживают за родных и близких. Боремся и будем бороться с врагом на всех фронтах. Спасибо Вооруженным Силам Украины. Очень ценим то, что наши воины делают для Украины и в свою очередь максимально их поддерживаем.

– Сейчас у вас есть возможность обратиться к криворожским болельщикам. Что хотите им сказать?

– Болейте за поддерживайте нас, несмотря ни на что. Кривой Рог заслуживает такую команду. Также хочу поблагодарить всех болельщиков, которые были с нами в течение этих двух дней на стадионе. «Кривбасс» давно не получал наград чемпионата Украины, и настоящие фаны Клуба действительно счастливы вместе с нами. Мы всего второй год в элите, и это действительно успех для всех нас. Будем много работать, чтобы приносить успех «Кривбассу» в дальнейшем. Впереди – еврокубки, будет интересно.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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