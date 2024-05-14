Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как «Днепр» праздновал выход в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

– Как сейчас перед глазами: зрители выбежали прямо на газон столичного стадиона. А как «Днепр» праздновал сенсационный успех?

– После матча все вокруг радовались и праздновали, а лично у меня уже эмоций никаких не было, я был совсем «пустым» и даже не было времени порадоваться. На мой взгляд, мы тогда показали лучшую игру против сильнейшего соперника из возможных в Лиге Европы, потому что в то время «Наполи» был выше классом «Севильи», несмотря на то, что испанцы уже несколько раз выигрывали этот турнир. По составу, по игре, особенно в Неаполе, мы это почувствовали на себе – и надо признать, что нам повезло. Но в ответном матче, я считаю, мы заслуженно победили и вышли в финал.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как «Днепру» удалось выбить «Наполи» из Лиги Европы.