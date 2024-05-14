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  4. Ротань рассказал, как Днепр праздновал выход в финал Лиги Европы
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 12:05 |
369
0

Ротань рассказал, как Днепр праздновал выход в финал Лиги Европы

У главного тренера «Александрии» не было никаких эмоций после матча с «Наполи»

14 мая 2024, 12:05 |
369
0
Ротань рассказал, как Днепр праздновал выход в финал Лиги Европы
ФК Днепр

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как «Днепр» праздновал выход в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

– Как сейчас перед глазами: зрители выбежали прямо на газон столичного стадиона. А как «Днепр» праздновал сенсационный успех?

– После матча все вокруг радовались и праздновали, а лично у меня уже эмоций никаких не было, я был совсем «пустым» и даже не было времени порадоваться. На мой взгляд, мы тогда показали лучшую игру против сильнейшего соперника из возможных в Лиге Европы, потому что в то время «Наполи» был выше классом «Севильи», несмотря на то, что испанцы уже несколько раз выигрывали этот турнир. По составу, по игре, особенно в Неаполе, мы это почувствовали на себе – и надо признать, что нам повезло. Но в ответном матче, я считаю, мы заслуженно победили и вышли в финал.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как «Днепру» удалось выбить «Наполи» из Лиги Европы.

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Наполи Лига Европы Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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