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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 11:24 | Обновлено 14 мая 2024, 11:44
1090
1

Динамо интересуется вингером Днепра-1

Алексей Гуцуляк может перебраться в столицу

14 мая 2024, 11:24 | Обновлено 14 мая 2024, 11:44
1090
1
Динамо интересуется вингером Днепра-1
CК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк входит в сферу интересов киевского «Динамо».

По нашей информации, в трансфере лично заинтересован наставник команды Александр Шовковский, который хочет иметь ротацию и глубину на флангах, особенно на правом.

Гуцуляк с большой вероятностью летом покинет «Днепр-1». Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но еще не определился со своим будущим. Контракт игрока с клубом действует еще один сезон.

В нынешнем сезоне Алексей провел за «Днепр-1» 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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инсайд Алексей Гуцуляк Динамо Киев Днепр-1
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Умник
Сергію куди його діти?
Ярмола Беніто Волошин Караваєв.
Зліва Кабаєв Діало Брагару.
Краще захисника треба. Центрального Дьячук та Попов максимум просування м'яча до центр круга. Міхавко мабуть ще рано.
Краще б ви написали про Батагова Сарапія Салюка і Динамо.
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