Динамо интересуется вингером Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк входит в сферу интересов киевского «Динамо».

По нашей информации, в трансфере лично заинтересован наставник команды Александр Шовковский, который хочет иметь ротацию и глубину на флангах, особенно на правом.

Гуцуляк с большой вероятностью летом покинет «Днепр-1». Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но еще не определился со своим будущим. Контракт игрока с клубом действует еще один сезон.

В нынешнем сезоне Алексей провел за «Днепр-1» 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.