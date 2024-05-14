Герман ПЕНЬКОВ: «Колос мог создать нам проблемы»

В поединке 28-го тура чемпионата УПЛ футболисты ЛНЗ одержали на выезде волевую победу над «Колосом» – 3:1 и снова занимают седьмое место в таблице.

Вратарь черкащан Герман Пеньков в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии в Ковалевке:

– Начало матча было за хозяевами, которые создавали большинство на определенных участках поля, умело комбинировали с использованием флангов. Нам помог добиться излома довольно длительный перерыв вызванный воздушной тревогой. Послушали от тренеров аналитику, было акцентировано внимание на тактических просчетах. Недостатки были оперативно исправлены, потому что после возобновления игры на поле уже был другой ЛНЗ. Конечно, хорошо, что под занавес первого тайма удалось сравнять счет.

– Ты в осенней части сезона неизменно защищал пост №1 черкащан, но до поединка в Ковалевке в последних 5 турах был запасным.

– В ЛНЗ 3 равноценных вратаря и кому играть – прерогатива тренерского штаба. Вчера это доверили мне.

– И, как бы ты оценил свои действия?

– Полного удовлетворения нет, хотя и победили. Все же, не удалось сохранить свои владения нетронутыми.

– Но в нескольких эпизодах также выручил свою команду.

– Итоговое преимущество в два мяча не должно вводить в заблуждение. Хозяева оказали упорное сопротивление. При счете – 1:1 нашим союзником стал каркас ворот и если бы ковалевцы снова вышли вперед, то неизвестно чем все могло закончиться. Трудно было и в конце матча, когда хозяева бросили вперед большие силы, но все обошлось. Мне удалось парировать опасный «выстрел» Андрея Цурикова, а затем игрок «Колоса» из выгодной позиции решил сделать передачу, а не пробил. Все же, на мой взгляд, футболисты ЛНЗ больше наиграли на победу. Несмотря на то, что первыми пропустили проявили характер, благодаря тактическим перестроениям добились излома и главное, что преобладали ковалевцев в реализации голевых моментов.

Напомним, что в поединке 28-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ одержал волевую победу в гостях над «Колосом» (3:1).