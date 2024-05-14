Опытный защитник ЛНЗ восстановится до последнего тура УПЛ

Как стало известно Sport.ua, опытный защитник ЛНЗ Максим Ковалев не успеет восстановить необходимые физические кондиции к календарному поединку 29-го тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 19 мая.

Из-за рецидива старой травмы он уже пропустил последние пять матчей черкащан, сейчас готовится по индивидуальной программе и в лучшем случае сможет попасть в заявку ЛНЗ на поединок заключительного тура – с «Ворсклой».

Что касается еще одного защитника – Дениса Норенкова, который травмировал плечо в матче 25-го тура с «Александрией», то он был успешно прооперирован и вернется в строй уже при подготовке к новому сезону.

В текущем чемпионате УПЛ Норенков и Ковалев провели за ЛНЗ, соответственно, 20 и 11 поединков.

Напомним, что в поединке 28-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ одержал волевую победу в гостях над «Колосом» (3:1). Олег Дулуб поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке.