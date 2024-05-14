Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/4 финала полька сыграет с Мэдисон Киз из США (№16 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Фритц – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 14:00 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 предыдущих матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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