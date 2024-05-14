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  4. Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2024, 10:38 |
136
0

Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме

14 мая 2024, 10:38 |
136
0
Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

14 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/4 финала полька сыграет с Мэдисон Киз из США (№16 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Фритц – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 3 предыдущих матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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WTA Рим смотреть онлайн Ига Свёнтек Мэдисон Киз
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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