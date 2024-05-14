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  4. Ротань рассказал, как Днепру удалось выбить Наполи из Лиги Европы
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 10:24 |
285
0

Ротань рассказал, как Днепру удалось выбить Наполи из Лиги Европы

Главный тренер «Александрии» поделился воспоминаниями о легендарном противостоянии

14 мая 2024, 10:24 |
285
0
Ротань рассказал, как Днепру удалось выбить Наполи из Лиги Европы
ФК Днепр

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как «Днепру» удалось выбить итальянский «Наполи» из Лиги Европы в сезоне 2014/15.

– Какие у вас воспоминания с того матча? Как команде удалось достичь такого исторического результата?

– Это был фантастический матч. Очень хорошо помню этот день, матч проходил под проливным дождем. Энергетика и эмоции перед матчем зашкаливали, настроение было максимальное и, в том числе, благодаря ему удалось пройти в финал.

– В «Днепр» даже на родине мало кто верил, что уж говорить о прогнозах европейских экспертов и букмекеров. Благодаря чему удалось выбить «Наполи» с Игуаином, Гамшиком и другими праймовыми звездами?

– Такого результата удалось достичь, потому что у нас был очень дружный и крепкий коллектив, команда была высокого уровня и строилась много лет. Самое главное: ребята бились друг за друга, на поле отдавали все силы. Ключевой момент, что за эмблему «Днепра» мы были готовы биться и отдать все свои силы и эмоции, которые у нас были в то время.

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Руслан Ротань Александрия Днепр Наполи Лига Европы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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