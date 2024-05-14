Юлия Стародубцева – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Париже
14 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№138 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже (Франция).
В матче первого раунда основы украинка сыграет против 34-летней Ализе Корне (№99 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Слоан Стивенс (№35 WTA) или Оливии Гадеки (№168 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Жуниор обошел Джуда Беллингема, Лео сохранил 16-ю позицию
В результате схватки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб