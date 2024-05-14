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WTA
14 мая 2024, 09:59 | Обновлено 14 мая 2024, 10:07
21
0

Юлия Стародубцева – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Париже

14 мая 2024, 09:59 | Обновлено 14 мая 2024, 10:07
21
0
Юлия Стародубцева – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Юлия Стародубцева

14 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№138 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже (Франция).

В матче первого раунда основы украинка сыграет против 34-летней Ализе Корне (№99 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Слоан Стивенс (№35 WTA) или Оливии Гадеки (№168 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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