Юлия Стародубцева – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№138 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже (Франция).

В матче первого раунда основы украинка сыграет против 34-летней Ализе Корне (№99 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Слоан Стивенс (№35 WTA) или Оливии Гадеки (№168 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА