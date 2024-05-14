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  4. Английский юмор? Наставник сборной Англии оценил слухи, сватающие его в МЮ
Англия
14 мая 2024, 08:16 | Обновлено 14 мая 2024, 08:27
205
0

Английский юмор? Наставник сборной Англии оценил слухи, сватающие его в МЮ

Гарет Саутгейт – о своих планах

14 мая 2024, 08:16 | Обновлено 14 мая 2024, 08:27
205
0
Английский юмор? Наставник сборной Англии оценил слухи, сватающие его в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнение о разговорах, согласно которым он вскоре может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Я не большой любитель азартных игр, букмекеры могут делать ставки, но со мной никаких разговоров не было. Я сосредоточен только на одном: провести как можно более успешный турнир со сборной Англии. Все остальное для меня не имеет никакого значения. Если я начну говорить об этом, значит, я уже отвлекаюсь от того, что делаю. Думаю, страна ожидает, что я сосредоточусь на Англии, и это правильно», – заявил Саутгейта.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 8-е место, имея 54 очка. 15 мая команда Эрика тен Хага примет дома «Ньюкасл», а через четыре дня сыграет на выезде с «Брайтоном».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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