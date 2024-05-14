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Кубок Украины
14 мая 2024, 08:17 | Обновлено 14 мая 2024, 08:24
263
1

ВИДЕО. За второй трофей сезона. Шахтер ведет подготовку к финалу Кубка

Финал Кубка Украины «Ворскла» – «Шахтер» состоится 15 мая в 19:00 в Ровно

14 мая 2024, 08:17 | Обновлено 14 мая 2024, 08:24
263
1
ВИДЕО. За второй трофей сезона. Шахтер ведет подготовку к финалу Кубка
ФК Шахтер Донецк

Футболисты «Шахтера» в статусе чемпионов Украины начали подготовку к кубковому финалу с «Ворсклой», который состоится в среду, 15 мая.

После субботней победы в украинском Классическом над Динамо (1:0), что принесло донецкой команде золотые награды УПЛ, тренерский штаб предоставил команде один выходной, а 13 мая оранжево-черные вернулись к работе.

Тренировались в двух группах: футболисты, игравшие с «Динамо», имели восстановительное занятие фитнесом, а другие, также начав с тренажерного зала, затем перешли на поле. Для них сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча и игры на маленькие ворота.

Во вторник, 14 мая, донецкую команду ждет предыгровое занятие во Львове и выезд в Ровно. Финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер состоится 15 мая в 19:00 на стадионе Авангард в Ровно.

ВИДЕО. За второй трофей сезона. Шахтер ведет подготовку к финалу Кубка

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер видео тренировка
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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rizzo
Сподіваємося, Ворскла дасть бій 
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