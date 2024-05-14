Футболисты «Шахтера» в статусе чемпионов Украины начали подготовку к кубковому финалу с «Ворсклой», который состоится в среду, 15 мая.

После субботней победы в украинском Классическом над Динамо (1:0), что принесло донецкой команде золотые награды УПЛ, тренерский штаб предоставил команде один выходной, а 13 мая оранжево-черные вернулись к работе.

Тренировались в двух группах: футболисты, игравшие с «Динамо», имели восстановительное занятие фитнесом, а другие, также начав с тренажерного зала, затем перешли на поле. Для них сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча и игры на маленькие ворота.

Во вторник, 14 мая, донецкую команду ждет предыгровое занятие во Львове и выезд в Ровно. Финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер состоится 15 мая в 19:00 на стадионе Авангард в Ровно.

ВИДЕО. За второй трофей сезона. Шахтер ведет подготовку к финалу Кубка