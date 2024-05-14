ВИДЕО. За второй трофей сезона. Шахтер ведет подготовку к финалу Кубка
Финал Кубка Украины «Ворскла» – «Шахтер» состоится 15 мая в 19:00 в Ровно
Футболисты «Шахтера» в статусе чемпионов Украины начали подготовку к кубковому финалу с «Ворсклой», который состоится в среду, 15 мая.
После субботней победы в украинском Классическом над Динамо (1:0), что принесло донецкой команде золотые награды УПЛ, тренерский штаб предоставил команде один выходной, а 13 мая оранжево-черные вернулись к работе.
Тренировались в двух группах: футболисты, игравшие с «Динамо», имели восстановительное занятие фитнесом, а другие, также начав с тренажерного зала, затем перешли на поле. Для них сессия состояла из разминки, упражнений на удержание мяча и игры на маленькие ворота.
Во вторник, 14 мая, донецкую команду ждет предыгровое занятие во Львове и выезд в Ровно. Финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер состоится 15 мая в 19:00 на стадионе Авангард в Ровно.
ВИДЕО. За второй трофей сезона. Шахтер ведет подготовку к финалу Кубка
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