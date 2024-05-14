Другие новости14 мая 2024, 07:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
14 мая 2024, 07:43 |
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Во вторник, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити
22:30 Реал Мадрид – Алавес
23:00 Жирона – Вильярреал
КИБЕРСПОРТ
13:00 MOUZ NXT – B8
15:00 WOPA – Team Secret
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