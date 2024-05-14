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14 мая 2024, 07:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 мая 2024, 07:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Во вторник, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити

Ggbet 7.50 – 6.02 – 1.40

22:30 Реал Мадрид – Алавес

Ggbet 1.23 – 7.29 – 15.00

23:00 Жирона – Вильярреал

Ggbet 1.76 – 4.57 – 4.41

КИБЕРСПОРТ

13:00 MOUZ NXT – B8

Ggbet 2.02 – 1.76

15:00 WOPA – Team Secret

Ggbet 3.25 – 1.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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