СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

Во вторник, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити

7.50 – 6.02 – 1.40

22:30 Реал Мадрид – Алавес

1.23 – 7.29 – 15.00

23:00 Жирона – Вильярреал

1.76 – 4.57 – 4.41

КИБЕРСПОРТ

13:00 MOUZ NXT – B8

2.02 – 1.76

15:00 WOPA – Team Secret

3.25 – 1.30