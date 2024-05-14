Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Тоттенхэме назвали задачу против МС, что может решить борьбу за титул АПЛ
Англия
14 мая 2024, 07:31 | Обновлено 14 мая 2024, 07:35
379
0

В Тоттенхэме назвали задачу против МС, что может решить борьбу за титул АПЛ

Ангелос Постекоглу – о предстоящем поединке чемпионата Англии

14 мая 2024, 07:31 | Обновлено 14 мая 2024, 07:35
379
0
В Тоттенхэме назвали задачу против МС, что может решить борьбу за титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о том, за что и как будет бороться его команда против «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. «Манчестер Сити» еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», – заявил Постекоглу.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место, имея 85 очков. Лидирующему «Арсеналу» он уступает 1 пункт, но имеет один матч в запасе. «Тоттенхэм» с 63 очками располагается на пятой позиции.

По теме:
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юрген КЛОПП: «Как соперник сравнял счет, я даже не знаю»
Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3. Красные пропустили дважды в конце. Видео
Ангелос Постекоглу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2024, 08:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Футбол | 13 мая 2024, 07:55 4
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»

Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 14.05.2024, 07:09
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
Футбол | 14.05.2024, 06:59
Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Футбол | 13.05.2024, 11:59
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
12.05.2024, 16:22 19
Футбол
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52
Бокс
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 169
Бокс
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
13.05.2024, 06:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем