В Тоттенхэме назвали задачу против МС, что может решить борьбу за титул АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о том, за что и как будет бороться его команда против «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. «Манчестер Сити» еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», – заявил Постекоглу.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место, имея 85 очков. Лидирующему «Арсеналу» он уступает 1 пункт, но имеет один матч в запасе. «Тоттенхэм» с 63 очками располагается на пятой позиции.