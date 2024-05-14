СТЕПАНЕНКО: «В Шахтере всегда ставится задача выигрывать»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Динамо» (1:0) прокомментировал завоевание чемпионства в УПЛ:

«Надоело ли выигрывать? Это не надоедает. Когда играешь в «Шахтере», всегда ставится задача выигрывать. Это уже круто, это ментальность, психология.

У нас даже на тренировке нельзя проигрывать, потому что это нервирует и выводит из себя.

Мы видим, как действует Реал – они не умеют проигрывать. Команды, ведущие борьбу за чемпионство, за первые места – они всегда отдают себя, чтобы выигрывать».