Украина. Премьер лига14 мая 2024, 06:23 | Обновлено 14 мая 2024, 07:03
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СТЕПАНЕНКО: «В Шахтере всегда ставится задача выигрывать»
Хавбек «Шахтера» после победы над «Динамо» рассказал о своих эмоциях
14 мая 2024, 06:23 | Обновлено 14 мая 2024, 07:03
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Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Динамо» (1:0) прокомментировал завоевание чемпионства в УПЛ:
«Надоело ли выигрывать? Это не надоедает. Когда играешь в «Шахтере», всегда ставится задача выигрывать. Это уже круто, это ментальность, психология.
У нас даже на тренировке нельзя проигрывать, потому что это нервирует и выводит из себя.
Мы видим, как действует Реал – они не умеют проигрывать. Команды, ведущие борьбу за чемпионство, за первые места – они всегда отдают себя, чтобы выигрывать».
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