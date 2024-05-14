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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 06:23 | Обновлено 14 мая 2024, 07:03
61
0

СТЕПАНЕНКО: «В Шахтере всегда ставится задача выигрывать»

Хавбек «Шахтера» после победы над «Динамо» рассказал о своих эмоциях

14 мая 2024, 06:23 | Обновлено 14 мая 2024, 07:03
61
0
СТЕПАНЕНКО: «В Шахтере всегда ставится задача выигрывать»
Профутбол. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Динамо» (1:0) прокомментировал завоевание чемпионства в УПЛ:

«Надоело ли выигрывать? Это не надоедает. Когда играешь в «Шахтере», всегда ставится задача выигрывать. Это уже круто, это ментальность, психология.

У нас даже на тренировке нельзя проигрывать, потому что это нервирует и выводит из себя.

Мы видим, как действует Реал – они не умеют проигрывать. Команды, ведущие борьбу за чемпионство, за первые места – они всегда отдают себя, чтобы выигрывать».

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Динамо Киев Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Николай Степанюк Источник: Профутбол Digital
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