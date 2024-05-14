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  4. ВИДЕО. Блогер сообщила, что Мануэль Нойер попал в заявку Германии на ЧЕ
Германия
14 мая 2024, 04:40 | Обновлено 14 мая 2024, 05:14
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0

ВИДЕО. Блогер сообщила, что Мануэль Нойер попал в заявку Германии на ЧЕ

Немецкий футбольный союз постепенно обьявляет список футболистов

14 мая 2024, 04:40 | Обновлено 14 мая 2024, 05:14
70
0
ВИДЕО. Блогер сообщила, что Мануэль Нойер попал в заявку Германии на ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий футбольный союз решил оригинально сообщить, какие футболисты будут вызваны в сборную Германии для участия в домашнем чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Футболисты объявляются каждый день разными способами – в социальных сетях, по телевидению, известными личностями и т.д.

В частности, о том, что в сборную для участия на Евро-2024 вызван голкипер Мануэль Нойер, сообщила немецкая блоггерша Киара, которая занимается ремонтом крыш и кровель.

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Немецкий футбольный союз сборная Германии по футболу Мануэль Нойер Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Сергей Рипьюк Источник: Instagram
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