Германия14 мая 2024, 04:40 | Обновлено 14 мая 2024, 05:14
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ВИДЕО. Блогер сообщила, что Мануэль Нойер попал в заявку Германии на ЧЕ
Немецкий футбольный союз постепенно обьявляет список футболистов
14 мая 2024, 04:40 | Обновлено 14 мая 2024, 05:14
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Немецкий футбольный союз решил оригинально сообщить, какие футболисты будут вызваны в сборную Германии для участия в домашнем чемпионате Европы по футболу 2024 года.
Футболисты объявляются каждый день разными способами – в социальных сетях, по телевидению, известными личностями и т.д.
В частности, о том, что в сборную для участия на Евро-2024 вызван голкипер Мануэль Нойер, сообщила немецкая блоггерша Киара, которая занимается ремонтом крыш и кровель.
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