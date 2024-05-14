ВИДЕО. Блогер сообщила, что Мануэль Нойер попал в заявку Германии на ЧЕ

Немецкий футбольный союз решил оригинально сообщить, какие футболисты будут вызваны в сборную Германии для участия в домашнем чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Футболисты объявляются каждый день разными способами – в социальных сетях, по телевидению, известными личностями и т.д.

В частности, о том, что в сборную для участия на Евро-2024 вызван голкипер Мануэль Нойер, сообщила немецкая блоггерша Киара, которая занимается ремонтом крыш и кровель.