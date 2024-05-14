Чемпионат Бельгии. Брюгге не подпустил к себе Сент-Жилуаз
Центральний матч тура закончился боевой ничьей
Состоялся центральный поединок 8 тура раунда плей-офф в чемпионате Бельгии. «Брюгге» принимал «Сент-Жилуаз» и в случае поражения позволил бы ему себя догнать.
Однако команда, которой принадлежит Роман Яремчук, завершила матч с боевым счетом 2:2. «Андерлехт» и «Брюгге» имеют одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям находится на первом месте в таблице именно «Андерлехт».
Чемпионат Бельгии. Плей-офф. 8 тур
Брюгге – Сент-Жилуаз – 2:2
Голы: Ольсен, 57, 72 – Теклад, 48, Матида, 84
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