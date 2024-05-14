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Чемпионат Бельгии
Брюгге
13.05.2024 21:30 – FT 2 : 2
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
14 мая 2024, 03:20 | Обновлено 14 мая 2024, 04:41
51
0

Чемпионат Бельгии. Брюгге не подпустил к себе Сент-Жилуаз

Центральний матч тура закончился боевой ничьей

14 мая 2024, 03:20 | Обновлено 14 мая 2024, 04:41
51
0
Чемпионат Бельгии. Брюгге не подпустил к себе Сент-Жилуаз
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся центральный поединок 8 тура раунда плей-офф в чемпионате Бельгии. «Брюгге» принимал «Сент-Жилуаз» и в случае поражения позволил бы ему себя догнать.

Однако команда, которой принадлежит Роман Яремчук, завершила матч с боевым счетом 2:2. «Андерлехт» и «Брюгге» имеют одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям находится на первом месте в таблице именно «Андерлехт».

Чемпионат Бельгии. Плей-офф. 8 тур

Брюгге – Сент-Жилуаз – 2:2

Голы: Ольсен, 57, 72 – Теклад, 48, Матида, 84

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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