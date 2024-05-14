Александр НАЗАРЕНКО: «Моя задача была при обороне играть левого защитника»

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко рассказал о своих эмоциях после победы над «Кривбассом» (1:0) в 28 туре УПЛ.

«Два дня играли и заряд на игру удвоился на два. Эмоции немного смешаны, потому что сегодня когда приехали на стадион, то вроде бы не покидали его вчера. После такой дороги и после этих тревог очень хотелось победить и не упускать победу. Мы отдали все свои силы.

Тренерский штаб сказал нам, что мы будем играть по немного другой схеме, не так, как мы играли всегда, и моя задача была при обороне играть левого защитника, а при атаке подниматься выше как можно чаще, когда были силы.

Не скажу, что чувствовал себя некомфортно. Мне все понравилось и после игры сказали что я выглядел неплохо. Поэтому я хочу поблагодарить тренерского штаба, что поставили, что доверились», – сказал Назаренко.