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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Моя задача была при обороне играть левого защитника»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 02:40 | Обновлено 14 мая 2024, 03:03
19
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Моя задача была при обороне играть левого защитника»

Игрок «Полесья» прокомментировал победу своей команды

14 мая 2024, 02:40 | Обновлено 14 мая 2024, 03:03
19
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Моя задача была при обороне играть левого защитника»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко рассказал о своих эмоциях после победы над «Кривбассом» (1:0) в 28 туре УПЛ.

«Два дня играли и заряд на игру удвоился на два. Эмоции немного смешаны, потому что сегодня когда приехали на стадион, то вроде бы не покидали его вчера. После такой дороги и после этих тревог очень хотелось победить и не упускать победу. Мы отдали все свои силы.

Тренерский штаб сказал нам, что мы будем играть по немного другой схеме, не так, как мы играли всегда, и моя задача была при обороне играть левого защитника, а при атаке подниматься выше как можно чаще, когда были силы.

Не скажу, что чувствовал себя некомфортно. Мне все понравилось и после игры сказали что я выглядел неплохо. Поэтому я хочу поблагодарить тренерского штаба, что поставили, что доверились», – сказал Назаренко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Александр Назаренко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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