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  4. Богдан КУШНИРЕНКО: «Многие в нас не верили и списали нас»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 02:00 | Обновлено 14 мая 2024, 03:03
65
0

Богдан КУШНИРЕНКО: «Многие в нас не верили и списали нас»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу в матче чемпионата

14 мая 2024, 02:00 | Обновлено 14 мая 2024, 03:03
65
0
Богдан КУШНИРЕНКО: «Многие в нас не верили и списали нас»
ФК Полесьсе. Богдан Кушниренко

Хавбек житомирского «Полесья» Богдан Кушниренко поделился впечатлениями и мыслями от победы над криворожским «Кривбассом» (1:0) в 28 туре УПЛ.

«Давление от «Кривбасса» было вчера и сегодня. В первую очередь, я хочу поздравить всю команду с победой, всех болельщиков, хочу сказать, что многие, возможно, в нас не верили и списали нас в борьбе за еврокубки, но мы показываем своей игрой, своей отдачей, что мы боремся до конца и будет только так.

Вчера вечером был анализ, было видно по первым 30 минутам, что есть у нас проблемы при этой новой схеме для нас. Мы исправили, постарались исправить и, как видите, не пропустили, хорошо сыграли в обороне. Считаю, было немного моментов у наших ворот, поэтому это самое главное и я думаю, что мы заслуженно победили сегодня.

К предстоящим матчам будем подходить, как и к этому. Мы понимали, что три игры остается и нужно брать максимум из всех игр, сейчас «Металлист 1925» — готовимся к нему, им победа нужна, как и нам. Поэтому я думаю, что будет непростая игра и не нужно расслабляться, а дальше уже будет видно, будем смотреть, – сказал Кушниренко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Богдан Кушниренко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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