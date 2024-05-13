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  4. СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»
Лига чемпионов
13 мая 2024, 15:40 | Обновлено 13 мая 2024, 15:42
1828
6

СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»

В клубе в финале Лиги чемпионов будут болеть за Реал

13 мая 2024, 15:40 | Обновлено 13 мая 2024, 15:42
1828
6
СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»
ФК Шахтер. Дарио Срна

«Шахтеру» для выхода в основной этап Лиги чемпионов 2024/25 нужно, чтобы в финале ЛЧ «Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд. Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уже пообщался со своим соотечественником и лидером мадридцев Лукой Модричем.

«Хала Мадрид! Модрич должен сделать свое дело. Будет так, как будет. Уже говорил с Лукой, который сказал мне, чтобы я не переживал. Но я буду переживать», — сказал Срна.

«Шахтер» устроил бы вариант, если бы «Боруссия» финишировала в топ-4 Бундеслиги, но команда закончит сезон пятой.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Лука Модрич
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 6
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Octopus
В этом году намечается слабая Лига Европы. Мало того, что 4 сильных клуба, а в теории даже 6 (победители ЛЧ и ЛЕ) потенциально способных усилить ЛЕ, идут в ЛЧ из-за увеличения участников, еще и поощрительный приз в виде вылета из ЛЧ в ЛЕ отменили.
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+3
OtsoCity
👍
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+1
Max-Morlock
И сразу все  пёстрые полярные совы стали за Боруссию    Это которая перекрыла кислород советскому Динамо  Киев после  славной победы над Баварией.
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-1
serhiy
І хочеться видатному футболісту спілкуватися з допінговим Серуном (.
Ответить
-3
FunnyCat_____
Удачи Боруссии в Финале!
После Германии наверное Украина вторая страна по поддержке шмелей!
Ответить
-3
Проф
З дитинства за "Борусію"
Ответить
-4
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