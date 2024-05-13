СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»
В клубе в финале Лиги чемпионов будут болеть за Реал
«Шахтеру» для выхода в основной этап Лиги чемпионов 2024/25 нужно, чтобы в финале ЛЧ «Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд. Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уже пообщался со своим соотечественником и лидером мадридцев Лукой Модричем.
«Хала Мадрид! Модрич должен сделать свое дело. Будет так, как будет. Уже говорил с Лукой, который сказал мне, чтобы я не переживал. Но я буду переживать», — сказал Срна.
«Шахтер» устроил бы вариант, если бы «Боруссия» финишировала в топ-4 Бундеслиги, но команда закончит сезон пятой.
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