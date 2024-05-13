Чемпионат Нидерландов: Твенте забил 7 голов, уверенная победа Аякса
В Эредивизи состоялись матчи 33-го тура
В Нидерландах состоялось 9 матчей Эредивизи. ПСВ досрочно стал чемпионом, поэтому полурезервным составом допустил потерю очков в матче с «Фортуной». «Фейеноорд», которому также уже ничего не нужно, в результативной игре одолел «Неймеген».
«Твенте» забил 7 голов «Волендаму», но не смог гарантировать себе третье место, поскольку АЗ Алкмар также добыл три очка.
«Аякс» в родных стенах трижды отличился в воротах «Алмере Сити» и гарантировал себе пятое место.
Чемпионат Нидерландов. 33-й тур. 12 мая
Эксельсиор – Хераклес – 4:0
Голы: Паротт (45+3, 66), Дрюич (67, 90+5)
Аякс – Алмере – 3:0
Голы: Бергвейн (29, 34, 38)
Твенте – Волендам – 7:2
Голы: Ван Вольфсфинкел (9), Унувар (21), Преппер (37), Регер (40), Стейн (43, 69, 73) – Мирани (4, 21)
Херенвен – Витесс – 1:3
Голы: Тахири (8, пен) – Ван Гинкел (23 пен, 58), Бейтинк (90+2)
Гоу Эхед Иглз – АЗ – 0:3
Голы: Садик (39), Мийянс (45+3), Ван Бредерот (77)
Неймеген – Фейеноорд – 2:3
Голы: Сано (47), Хансен (80) – Стенг (45), Минте (57), Уэда (87)
Утрехт – Спарта – 0:1
Гол: Негли (68)
Валвейк – Зволле – 1:1
Голы: Маргарет (90+1) – Ти (61)
Фортуна – ПСВ – 1:1
Голы: Кордоба (27) – Схаутен (72)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
Карло пообщался с Тибо Куртуа после матча с «Гранадой» (4:0)