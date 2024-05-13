Чемпионат Нидерландов: Твенте забил 7 голов, уверенная победа Аякса

В Нидерландах состоялось 9 матчей Эредивизи. ПСВ досрочно стал чемпионом, поэтому полурезервным составом допустил потерю очков в матче с «Фортуной». «Фейеноорд», которому также уже ничего не нужно, в результативной игре одолел «Неймеген».

«Твенте» забил 7 голов «Волендаму», но не смог гарантировать себе третье место, поскольку АЗ Алкмар также добыл три очка.

«Аякс» в родных стенах трижды отличился в воротах «Алмере Сити» и гарантировал себе пятое место.

Чемпионат Нидерландов. 33-й тур. 12 мая

Эксельсиор – Хераклес – 4:0

Голы: Паротт (45+3, 66), Дрюич (67, 90+5)

Аякс – Алмере – 3:0

Голы: Бергвейн (29, 34, 38)

Твенте – Волендам – 7:2

Голы: Ван Вольфсфинкел (9), Унувар (21), Преппер (37), Регер (40), Стейн (43, 69, 73) – Мирани (4, 21)

Херенвен – Витесс – 1:3

Голы: Тахири (8, пен) – Ван Гинкел (23 пен, 58), Бейтинк (90+2)

Гоу Эхед Иглз – АЗ – 0:3

Голы: Садик (39), Мийянс (45+3), Ван Бредерот (77)

Неймеген – Фейеноорд – 2:3

Голы: Сано (47), Хансен (80) – Стенг (45), Минте (57), Уэда (87)

Утрехт – Спарта – 0:1

Гол: Негли (68)

Валвейк – Зволле – 1:1

Голы: Маргарет (90+1) – Ти (61)

Фортуна – ПСВ – 1:1

Голы: Кордоба (27) – Схаутен (72)

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