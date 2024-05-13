Илья КВАСНИЦА: «Все хотят играть в Европе»

Вингер львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (0:0) в матче 28-го тура УПЛ.

– Почему «Рух» не взял три очка?

– Здесь несколько причин. Одна из них – состояние газона на стадионе «Оболонь-Арена». Поле было сухое. Да, его полили перед матчем, но уже через пять минут оно стало очень сухим.

– Первый тайм вашей команде не удался. Почему?

– Мы сбились на игру «Оболони». Мяч летал туда-сюда.

– А чем объяснить большое количество ошибок у футболистов «Руха»?

– Может, и спешили мы.

– Необходимость одержать победу давила на «Рух»?

– Скорее всего. Еще отмечу, что у нас пропускали игру два ведущих защитника Дидык и Слюбик, и было новое сочетание игроков в центре защиты.

– Однако во втором тайме «Рух» улучшил свою игру. За счет чего?

– Что-то у нас изменилось. Немного проснулись и начали показывать тот футбол, который больше присущ нашей команде.

– «Рух» создал лишь один голевой момент, когда в штангу попал Пидгурский. Но этого мало, чтобы побеждать?

– Согласен.

– Потеря двух очков как в «Александрии», так и сегодня, может сказаться на финише сезона?

– Возможно, но мы постараемся набрать свои очки.

– Илья, до завершения чемпионата у вас остались только домашние игры с «Черноморцем» и киевским «Динамо»...

– Это будут очень тяжелые матчи.

– Твои партнеры хотят попасть в еврокубки?

– Все хотят играть в Европе. Шанс мы имеем сейчас. Кто знает, что будет через год, может, такой возможности и не будет потом. Многие мои партнеры уже играли в юношеской Лиге чемпионов, «Рух» обыгрывал «Интер», потом играл с «Миланом».