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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас еще есть шанс остаться в УПЛ»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 10:51 |
485
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас еще есть шанс остаться в УПЛ»

Главный тренер «Миная» прокомментировал победу над «Ворсклой»

13 мая 2024, 10:51 |
485
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «У нас еще есть шанс остаться в УПЛ»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (3:2) в матче 28-го тура УПЛ:

«Я поздравляю свою команду с победой. Они показали, что они настоящие мужики. Даже при счете 0:2, когда казалось, что «Ворскла» все держит в своих руках, футболисты смогли все изменить и не только отыграться, но и вырвать победу. У нас еще есть шанс остаться в УПЛ и я говорил что мы будем биться до последнего. Ребята это показали, и в двух оставшихся турах будет так же.

Вынужденная замена? Я им сказал чтобы ничего не меняли и играли в такой же футбол, как и до счета 0:2. Единственное, что попросил стараться еще больше прессинговать. Ребята после тревоги собрались и бились до последнего. Все понимали, что это решающая игра в борьбе за выживание.

Когда я только пришел в команду, руководство поставило задачу в первую очередь развивать молодых футболистов, и во вторую - остаться в УПЛ, ведь у нас тогда было всего шесть очков. Я же наоборот сказал, игрокам что на первом месте - остаться в элитном дивизионе, а на втором развитие молодежи. Мы успели сделать так, что у нас еще есть шанс не вылететь и молодые футболисты также получают свои шансы и сейчас их реализуют.

Иногда я веду себя так как не стоит. Сейчас после такого матча, я не сдержался. Но я очень благодарен своей команде за проявленный характер и за веру в то, что мы выиграем. После 0:2 на выезде с такой командой как «Ворскла», это многого стоит. Был очень открытый футбол и «Ворскла» имела много моментов которые не реализовала. И конечно нам кое в чем повезло. А больше всего помог Кемкин - один из тех молодых футболистов о которых я говорил».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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