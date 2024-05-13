Источник: игроки Колоса получили солидную премию за поражение от Зари
Андрей Засуха поблагодарил футболистов за хорошую игру
Футболисты ковалевского «Колоса» получили премиальные после поражения от луганской «Зари» (0:1) в перенесенном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, президент клуба Андрей Засуха понравился уровень игры своей команды, поэтому, несмотря на результат, решил поблагодарить футболистов. Размер его «благодарности» составил 1 миллион гривен.
На данный момент «Колос» занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 27 матчах чемпионата.
13 мая в 15:30 по киевскому времени «Колос» сыграет против черкасского ЛНЗ и в случае победы гарантирует себе как минимум 10-е место в таблице по итогам 28-го тура.
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