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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 10:28 | Обновлено 13 мая 2024, 10:29
1741
2

Источник: игроки Колоса получили солидную премию за поражение от Зари

Андрей Засуха поблагодарил футболистов за хорошую игру

13 мая 2024, 10:28 | Обновлено 13 мая 2024, 10:29
1741
2
Источник: игроки Колоса получили солидную премию за поражение от Зари
УПЛ

Футболисты ковалевского «Колоса» получили премиальные после поражения от луганской «Зари» (0:1) в перенесенном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, президент клуба Андрей Засуха понравился уровень игры своей команды, поэтому, несмотря на результат, решил поблагодарить футболистов. Размер его «благодарности» составил 1 миллион гривен.

На данный момент «Колос» занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 27 матчах чемпионата.

13 мая в 15:30 по киевскому времени «Колос» сыграет против черкасского ЛНЗ и в случае победы гарантирует себе как минимум 10-е место в таблице по итогам 28-го тура.

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Андрей Засуха премиальные чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Заря финансы ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Так це нормально та правильно в українських реаліях.
Вкрав державну власність та розграбував бюджет = меценат-філантроп.
Паразитуєш за бюджеті = успішний бізнесмен.
Мутиш з тендерами = інноваційний менеджер.
Зраджуєш державу = першокласний патріот.
Провалюєш оборону = видатний військовий командувач. 
Приводиш державу до розрухи та війни = людина року. 
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+2
Alexey75
Выиграл, но плохо сыграл, ничего не получил.
Проиграл, но хорошо сыграл, стал миллионером 
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0
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