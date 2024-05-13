Тренер Вереса: «Мы должны играть сердцем»

Тренер вратарей ривненского «Вереса» Юрий Кособуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура против луганской «Зари»:

«В целом готовимся в стандартном режиме. Восстанавливались, потом работали в обычном недельном цикле. Ничего нового. Все ребята понимают, что мы должны играть сердцем. Мы должны быть агрессивными. И нам, на самом деле, некуда отступать. Потому что, настоящая борьба за выживание в лиге только началась.

В матче с «Зарей» мы будем бороться на каждом клочке поля и я надеюсь на положительный результат. Потому что настроение у команды очень хорошее, все упорно работают. Верю, что у нас все получится».

Матч «Заря» – «Верес» состоится 13 мая в 18:00 по киевскому времени.