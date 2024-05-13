Владислав Орлов снялся во время финала турнира ITF в Тунисе

В городе Монастир (Тунис) проходил турнир ITF M15 среди мужчин.

Украинец Владислав Орлов получил третий номер посева и подтвердил свой статус одного из фаворитов, дойдя до финала турнира. Его соперником был сеяный седьмым немец Макс Вискандт.

Украинец проиграл первый сет со счетом 0:6. Когда во втором его оппонент повел 3:0, Орлов решил не продолжать матч.

28-летний украинец занимает 599-ю строчку в рейтинге ATP.

M15 MONASTIR. Финал.

Владислав Орлов (Украина) – Макс Вискандт (Германия) – 0:6, 0:3 RET., Орлов

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