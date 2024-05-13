Владислав Орлов снялся во время финала турнира ITF в Тунисе
Украинец не смог доиграть матч против Макса Вискандта
В городе Монастир (Тунис) проходил турнир ITF M15 среди мужчин.
Украинец Владислав Орлов получил третий номер посева и подтвердил свой статус одного из фаворитов, дойдя до финала турнира. Его соперником был сеяный седьмым немец Макс Вискандт.
Украинец проиграл первый сет со счетом 0:6. Когда во втором его оппонент повел 3:0, Орлов решил не продолжать матч.
28-летний украинец занимает 599-ю строчку в рейтинге ATP.
M15 MONASTIR. Финал.
Владислав Орлов (Украина) – Макс Вискандт (Германия) – 0:6, 0:3 RET., Орлов
СЕТКА ТУРНИРА
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