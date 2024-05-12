ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023
Артем отличился за «Ордабасы» в матче 8-го тура чемпионата против «Тобола»
12 мая состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Тобол». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 21-й минуте забил экс-форвард «Динамо» Артем Беседин.
Для украинца это первый гол в текущем сезоне и первый забитый мяч с октября 2023 года. Беседин поразил пустые ворота после неудачной игры голкипера на выходе.
В составе «Ордабасы» весь поединок провел украинский защитник Игорь Пластун. Евгений Макаренко остался на скамейке запасных.
Евгений Шахов, который выступает за «Тобол», вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Чемпионат Казахстана. 8-й тур. 12 мая
Ордабасы – Тобол – 1:0
Гол: Беседин, 21
ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023
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