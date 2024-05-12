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12 мая 2024, 21:03 | Обновлено 12 мая 2024, 21:33
1238
8

ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023

Артем отличился за «Ордабасы» в матче 8-го тура чемпионата против «Тобола»

12 мая 2024, 21:03 | Обновлено 12 мая 2024, 21:33
1238
8
ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023
ФК Ордабасы. Артем Беседин

12 мая состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Тобол». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 21-й минуте забил экс-форвард «Динамо» Артем Беседин.

Для украинца это первый гол в текущем сезоне и первый забитый мяч с октября 2023 года. Беседин поразил пустые ворота после неудачной игры голкипера на выходе.

В составе «Ордабасы» весь поединок провел украинский защитник Игорь Пластун. Евгений Макаренко остался на скамейке запасных.

Евгений Шахов, который выступает за «Тобол», вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Чемпионат Казахстана. 8-й тур. 12 мая

Ордабасы – Тобол – 1:0

Гол: Беседин, 21

ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Falko
Норм! З льоту! В дев'ятку! Переграв увесь захист і пів півзахисту! Страйкер!! )
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+5
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rosti79
Динамо уже хочет его назад вернуть 
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+1
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Andros
Там наш тренер? Чому стільки гравців з України
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0
uausa
Перший гол за пів року і той в порожні ворота. Динамівська школа(
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0
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Микола Захарченко
Здоров'я , скільки в нього було травм . Ще пограє і голи будуть ... ✌️
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0
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