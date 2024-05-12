12 мая состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Тобол». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 21-й минуте забил экс-форвард «Динамо» Артем Беседин.

Для украинца это первый гол в текущем сезоне и первый забитый мяч с октября 2023 года. Беседин поразил пустые ворота после неудачной игры голкипера на выходе.

В составе «Ордабасы» весь поединок провел украинский защитник Игорь Пластун. Евгений Макаренко остался на скамейке запасных.

Евгений Шахов, который выступает за «Тобол», вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Чемпионат Казахстана. 8-й тур. 12 мая

Ордабасы – Тобол – 1:0

Гол: Беседин, 21

ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023