Старт матча Кривбасс – Полесье отложен

12 мая пройдет поединок 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».

Встреч состоится в Кривом Роге на стадионе «Гирнык». Изначально старт игры был запланирован на 18:00 по Киеву.

Однако матч не начнется вовремя. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье