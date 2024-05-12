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  4. Старт матча Кривбасс – Полесье отложен
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 18:14 |
1821
0

Старт матча Кривбасс – Полесье отложен

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога

12 мая 2024, 18:14 |
1821
0
Старт матча Кривбасс – Полесье отложен

12 мая пройдет поединок 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».

Встреч состоится в Кривом Роге на стадионе «Гирнык». Изначально старт игры был запланирован на 18:00 по Киеву.

Однако матч не начнется вовремя. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье

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воздушная тревога ВК Житичи-Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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