Украина. Премьер лига12 мая 2024, 18:14 |
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Старт матча Кривбасс – Полесье отложен
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога
12 мая 2024, 18:14 |
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12 мая пройдет поединок 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».
Встреч состоится в Кривом Роге на стадионе «Гирнык». Изначально старт игры был запланирован на 18:00 по Киеву.
Однако матч не начнется вовремя. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье
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