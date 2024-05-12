Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Кривбасс – Полесье
Поединок начнется 12 мая в 18:00 по Киеву
12 мая состоится матч 28-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Полесье».
Поединок пройдет на стадионе «Гирнык» в Кривом Роге. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Тренеры определили стартовые составы:
«Кривбасс»: Маханьков – Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Хомченовский – Задерака, Лунев, Д. Кузик – Соса
Запас: Хома, Омельченко, Стецьков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохлеб, Кожушко, Близниченко, По
«Полесье»: Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Таллес Коста – Назаренко, Мустафаев, Фортюне – Ндукве
Запас: Бойко, Поспелов, Грицук, Петряк, Луифер, Чечер, Раско, Крамар
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