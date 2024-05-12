Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Кривбасс – Полесье
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 17:55 |
395
0

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Кривбасс – Полесье

Поединок начнется 12 мая в 18:00 по Киеву

12 мая 2024, 17:55 |
395
0
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Кривбасс – Полесье
Instagram

12 мая состоится матч 28-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Полесье».

Поединок пройдет на стадионе «Гирнык» в Кривом Роге. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы:

«Кривбасс»: Маханьков – Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Хомченовский – Задерака, Лунев, Д. Кузик – Соса

Запас: Хома, Омельченко, Стецьков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохлеб, Кожушко, Близниченко, По

«Полесье»: Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Таллес Коста – Назаренко, Мустафаев, Фортюне – Ндукве

Запас: Бойко, Поспелов, Грицук, Петряк, Луифер, Чечер, Раско, Крамар

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос из Ковалевки назначил главного тренера
Черноморец – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо
Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?
Футбол | 12 мая 2024, 17:19 0
Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?
Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?

Бывший хавбек «Металлиста» и «Шахтера» не собирается уходить из футбола

Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Футбол | 12 мая 2024, 07:11 0
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки

«Кривбасс» гарантировал себе евросезон

ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Футбол | 11.05.2024, 19:46
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Футбол | 12.05.2024, 14:14
Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Бокс | 12.05.2024, 09:35
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 13
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
11.05.2024, 19:11 2
Бокс
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 9
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 164
Бокс
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем