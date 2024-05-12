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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 14:57 | Обновлено 12 мая 2024, 14:59
218
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Верес

Поединок пройдет 13 мая в 18:00 в Киевской области

12 мая 2024, 14:57 | Обновлено 12 мая 2024, 14:59
218
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Верес
УПЛ

В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Верес» из Ровно.

Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея в активе 31 очко после 27 матчей.

Ровенский «Верес» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 14-й позиции. В 27 поединках команда набрала 23 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Верес» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.

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Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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