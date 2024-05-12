В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Верес» из Ровно.

Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

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Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея в активе 31 очко после 27 матчей.

Ровенский «Верес» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 14-й позиции. В 27 поединках команда набрала 23 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Верес» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.