Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 мая в 18:00 матч 28-го тура УПЛ
В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Верес» из Ровно.
Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».
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Начало – в 18:00 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея в активе 31 очко после 27 матчей.
Ровенский «Верес» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 14-й позиции. В 27 поединках команда набрала 23 очка.
Видеотрансляцию матча «Заря» – «Верес» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.
Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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