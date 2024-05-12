Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Заря
13.05.2024 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 14:44 | Обновлено 12 мая 2024, 14:53
103
0

Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 мая в 18:00 матч 28-го тура УПЛ

12 мая 2024, 14:44 | Обновлено 12 мая 2024, 14:53
103
0
Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Верес» из Ровно.

Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея в активе 31 очко после 27 матчей.

Ровенский «Верес» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 14-й позиции. В 27 поединках команда набрала 23 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Верес» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.

Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александрия – Днепр-1 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Имитация борьбы. Днепр-1 безвольно уступил Александрии
Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Верес
смотреть онлайн Заря Луганск Заря - Верес Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Футбол | 12 мая 2024, 07:11 0
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки

«Кривбасс» гарантировал себе евросезон

Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Футбол | 12 мая 2024, 14:14 7
Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»

Голкипер «Шахтера» – о чемпионстве команды

Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 19:11
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12.05.2024, 13:53
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Футбол | 11.05.2024, 19:46
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 24
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 59
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 12:28 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 2
Бокс
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем