Тренер юношеской команды Днепра-1 заинтересовал Полесье

Как стало известно Sport.ua, наставник юношеской команды «Днепра-1» Ашур Имад близок к переходу на работу в «Полесье».

Ашур Имад может стать наставником «Полесья» U-19, или возглавить вторую команду, которая будет создана летом. Также возможно приглашение Имада в штаб первой команды после того, как будет определено имя наставника в новом сезоне.

Кроме клубного футбола, Ашур также работает в системе юношеских сборных Украины.

Имад возглавляет «Днепр-1» U-19 второй сезон. «Спортклубовцы» идут на третьем месте в юношеском чемпионате Украины.