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12 мая 2024, 14:21 | Обновлено 12 мая 2024, 14:37
486
1

Тренер юношеской команды Днепра-1 заинтересовал Полесье

Специалист может перебраться в Житомир

12 мая 2024, 14:21 | Обновлено 12 мая 2024, 14:37
486
1
Тренер юношеской команды Днепра-1 заинтересовал Полесье
СК Днепр-1. Ашур Имад

Как стало известно Sport.ua, наставник юношеской команды «Днепра-1» Ашур Имад близок к переходу на работу в «Полесье».

Ашур Имад может стать наставником «Полесья» U-19, или возглавить вторую команду, которая будет создана летом. Также возможно приглашение Имада в штаб первой команды после того, как будет определено имя наставника в новом сезоне.

Кроме клубного футбола, Ашур также работает в системе юношеских сборных Украины.

Имад возглавляет «Днепр-1» U-19 второй сезон. «Спортклубовцы» идут на третьем месте в юношеском чемпионате Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Gargantua
много говорят об этом человеке как очень прогрессивном тренере
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