Тренер юношеской команды Днепра-1 заинтересовал Полесье
Специалист может перебраться в Житомир
Как стало известно Sport.ua, наставник юношеской команды «Днепра-1» Ашур Имад близок к переходу на работу в «Полесье».
Ашур Имад может стать наставником «Полесья» U-19, или возглавить вторую команду, которая будет создана летом. Также возможно приглашение Имада в штаб первой команды после того, как будет определено имя наставника в новом сезоне.
Кроме клубного футбола, Ашур также работает в системе юношеских сборных Украины.
Имад возглавляет «Днепр-1» U-19 второй сезон. «Спортклубовцы» идут на третьем месте в юношеском чемпионате Украины.
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