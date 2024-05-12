Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шапаренко и Судакову пора уезжать»

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил перспективы трансферов Николая Шапаренко и Георгия Судакова:

«Можно хотеть и 150, и 300 миллионов, но футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Шапаренко и Судаков достаточно креативные ребята, которые могут вести за собой команды. Такие футболисты стоят денег. Сколько? Это уже другой вопрос, и он зависит от покупателей.

Прежде всего, это зависит от стратегии клубов – куда и с кем они хотят двигаться. Но, безусловно, Судакову и Шапаренко пора уезжать, потому что чемпионат Украины из-за войны, к сожалению, не может быть конкурентоспособным в Европе. Все будет зависеть от конкретных предложений».