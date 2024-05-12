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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шапаренко и Судакову пора уезжать»
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 13:55 |
482
1

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шапаренко и Судакову пора уезжать»

Экс-тренер «Динамо» – о будущем хавбеков сборной Украины

12 мая 2024, 13:55 |
482
1
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шапаренко и Судакову пора уезжать»
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил перспективы трансферов Николая Шапаренко и Георгия Судакова:

«Можно хотеть и 150, и 300 миллионов, но футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Шапаренко и Судаков достаточно креативные ребята, которые могут вести за собой команды. Такие футболисты стоят денег. Сколько? Это уже другой вопрос, и он зависит от покупателей.

Прежде всего, это зависит от стратегии клубов – куда и с кем они хотят двигаться. Но, безусловно, Судакову и Шапаренко пора уезжать, потому что чемпионат Украины из-за войны, к сожалению, не может быть конкурентоспособным в Европе. Все будет зависеть от конкретных предложений».

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Александр Хацкевич Динамо Киев Шахтер Донецк Николай Шапаренко Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Людмила Павловська
У хацкевича він сидів в запасі , а зараз він дає рекомендації.  То був його золотий час. Наразі він середній футболіст, його два рази зломали і все.
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