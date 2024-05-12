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Италия
12 мая 2024, 13:23 |
231
0

Журналист: Антонио Конте готов возглавить Милан

Россонери продолжают находиться в неопределённой ситуации при поиске нового главного тренера

12 мая 2024, 13:23 |
231
0
Журналист: Антонио Конте готов возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Руководство «Милана» продолжает находиться в неопределённой ситуации при поиске нового главного тренера на замену Стефано Пиоли, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в колонке новостей Sky Sport.

По информации журналиста, «россонери» ещё не смогли получить согласие португальского специалиста Паулу Фонсеки, у которого, помимо «Милана», имеется возможность возглавить французский «Марсель». В то же время ещё один кандидат, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, пока ещё не договорился с новым президентом своего клуба Андре Виллаш-Боашем по поводу досрочного расторжения контракта и ухода в итальянский клуб. Вся ситуация раздражает руководство «Милана», которому нужно ещё время для того, чтобы найти нового тренера.

Отмечается, что возглавить «Милан» готов бывший тренер «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте, однако реакция «россонери» на это ещё неизвестна. Последним местом работы 54-летнего Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

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Антонио Конте Милан назначение тренера Джанлука Ди Марцио Паулу Фонсека Сержиу Консейсау
Юрій Вишневський Источник: Get Italian Football News
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