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  4. В Реале надеются, что Кроос продлит контракт сразу по окончании сезона
Испания
12 мая 2024, 11:26 |
276
0

В Реале надеются, что Кроос продлит контракт сразу по окончании сезона

Немецкому полузащитнику предложено продлить соглашение еще на год

12 мая 2024, 11:26 |
276
0
В Реале надеются, что Кроос продлит контракт сразу по окончании сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Мадридский «Реал» предложил 34-летнему полузащитнику Тони Кроосу продлить его контракт, заканчивающийся грядущим летом, ещё на один сезон. Об сообщает AS.

По информации источника, в мадридском клубе царит оптимизм относительно будущего Крооса. «Реал» верит, что немецкий футболист пролонгирует трудовое соглашение сразу же после того, как завершится нынешний сезон. Подчёркивается, что Кроос чувствует себя важной частью «сливочных».

Немецкий футболист выступает за мадридский клуб с 2014 года. За этот период он принял участие в 461 матче во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал 97 ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.

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Тони Кроос Реал Мадрид продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги
Юрій Вишневський Источник: AS
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