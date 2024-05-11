Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть игроков. Маркевич передал Карпатам список потенциальных новичков
Украина. Первая лига
11 мая 2024, 19:33 |
2095
0

Шесть игроков. Маркевич передал Карпатам список потенциальных новичков

Тренер хочет хорошо подготовиться к возвращению в УПЛ

11 мая 2024, 19:33 |
2095
0
Шесть игроков. Маркевич передал Карпатам список потенциальных новичков
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Сегодня в 8-м туре «чемпионской» группы Первой лиги футболисты «Карпат» в гостях обыграли «Мариуполь» со счетом 2:1. Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua дал оценку выступления своих подопечных:

– Снова было нервное противостояние с максимально настроенным соперником. Снова создали себе проблемы. Открыв счет, было создано еще несколько голевых моментов, однако подвела реализация. А в середине второго тайма коллективная ошибка привела к пропущенному мячу. Хорошо, что под занавес поединка вырвали победу благодаря вышедшему на замену Юрия Тлумака.

Сегодняшний поединок еще раз подтвердил, что «Карпатам» необходимо серьезное усиление. УПЛ – совсем другой уровень по сравнению с Первой лигой. Несколько дней назад я встречался с клубным руководством, передал ему список из шести новичков, которых хотел бы видеть в команде. Просил, чтобы с этими игроками появилась определенность до 24 мая.

Относительно французского полузащитника Джареда Хасы, выступающего за «Карпаты» на условиях аренды, я дал возможность ему проявить себя в матче с «Мариуполем». Легионер произвел хорошее впечатление, и я бы хотел, чтобы он остался в «Карпатах».

Сейчас «Карпаты» лидируют в Чемпионской группе Первой лиги, набрав 64 очка.

По теме:
У кого сколько? Шахтер догнал Динамо по трофеям в независимой Украине
Шахтер выиграл титул. Клуб почти догнал Динамо по количеству чемпионств
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ инсайд эксклюзив
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси
Футбол | 11 мая 2024, 18:55 1
Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси
Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси

Украинский вингер сыграет с первых минут

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11 мая 2024, 07:01 0
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте

10 мая жиронцы упустили победу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Футбол | 10.05.2024, 22:37
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Бокс | 11.05.2024, 11:25
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Футбол | 11.05.2024, 04:35
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
10.05.2024, 06:15
Другие виды
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
11.05.2024, 08:47 2
Бокс
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 10:48 2
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
10.05.2024, 10:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем