Шесть игроков. Маркевич передал Карпатам список потенциальных новичков

Сегодня в 8-м туре «чемпионской» группы Первой лиги футболисты «Карпат» в гостях обыграли «Мариуполь» со счетом 2:1. Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua дал оценку выступления своих подопечных:

– Снова было нервное противостояние с максимально настроенным соперником. Снова создали себе проблемы. Открыв счет, было создано еще несколько голевых моментов, однако подвела реализация. А в середине второго тайма коллективная ошибка привела к пропущенному мячу. Хорошо, что под занавес поединка вырвали победу благодаря вышедшему на замену Юрия Тлумака.

Сегодняшний поединок еще раз подтвердил, что «Карпатам» необходимо серьезное усиление. УПЛ – совсем другой уровень по сравнению с Первой лигой. Несколько дней назад я встречался с клубным руководством, передал ему список из шести новичков, которых хотел бы видеть в команде. Просил, чтобы с этими игроками появилась определенность до 24 мая.

Относительно французского полузащитника Джареда Хасы, выступающего за «Карпаты» на условиях аренды, я дал возможность ему проявить себя в матче с «Мариуполем». Легионер произвел хорошее впечатление, и я бы хотел, чтобы он остался в «Карпатах».

Сейчас «Карпаты» лидируют в Чемпионской группе Первой лиги, набрав 64 очка.